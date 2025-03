Continuano i controlli straordinari della Questura di Napoli per contrastare il traffico di stupefacenti e la detenzione illegale di armi. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne di Nola e un 57enne di Liveri, entrambi con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il blitz in Piazza Sant’Antonio Abate

Gli agenti del Commissariato di Nola, durante un servizio di pattugliamento in piazza Sant’Antonio Abate, hanno notato due uomini che si comportavano in modo sospetto nei pressi di un’abitazione.

Alla vista della Polizia, il 34enne ha consegnato rapidamente al 57enne un bilancino di precisione, un involucro e un telefono cellulare, per poi rifugiarsi all’interno del palazzo. Anche l’altro soggetto ha tentato la fuga, cercando riparo in un edificio abbandonato.

Il sequestro di droga e denaro

I poliziotti hanno raggiunto il 34enne, trovandolo in possesso di 1.290 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Inoltre, nascosto dietro un congelatore nell’atrio dell’edificio, è stato scoperto uno zaino contenente:

Cocaina in due contenitori di metallo

14 dosi già confezionate della stessa sostanza

6 telefoni cellulari

Un coltello con lama da 20 cm e un taglierino intriso di droga

3 bilancini di precisione

Materiale per il confezionamento dello stupefacente

Nel frattempo, il 57enne è stato bloccato mentre tentava di nascondersi in una piccionaia abbandonata. Gli agenti lo hanno trovato intento a occultare, dietro una trave, un contenitore metallico con:

8 involucri di cocaina

Una stecca di hashish

Un telefono cellulare

In totale, la Polizia ha sequestrato 74 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish.

Le indagini proseguono

I due uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre le indagini continuano per accertare eventuali altri coinvolgimenti nel traffico di stupefacenti nella zona.