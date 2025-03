Un 42enne di Ercolano, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo nascondeva sostanze stupefacenti in una cappella votiva, scoperta durante un controllo effettuato per verificare lo stato di salute dei suoi quattro pitbull.

I controlli e la scoperta della droga

L’operazione è condotta dai carabinieri della sezione operativa di Ercolano, insieme ai militari forestali di Torre del Greco e al personale veterinario dell’ASL. Durante l’ispezione dei cani, i militari hanno notato una somma di 1.340 euro in banconote di piccolo taglio, un dettaglio che ha fatto scattare ulteriori accertamenti.

Perquisendo l’abitazione e un terreno di sua proprietà, i carabinieri hanno trovato sei dosi di cocaina e ventitré dosi di crack nascoste all’interno di una cappella votiva.

Pitbull maltrattato: denunciato anche per reati contro gli animali

Durante i controlli, è emerso anche un caso di maltrattamento: sebbene tutti e quattro i pitbull siano trovati in buone condizioni, uno di loro aveva le orecchie mozzate, un’operazione illegale che configura un reato contro gli animali.

Di conseguenza, oltre all’arresto per spaccio di droga, il 42enne è anche denunciato per maltrattamento animale.

Misure cautelari e indagini in corso

Dopo l’arresto, il 42enne è posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona.