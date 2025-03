Un altro tragico incidente stradale ha scosso la provincia di Avellino nel giro di pochi giorni. Nel pomeriggio di ieri, lungo via Nazionale a Baiano, due automobili si sono scontrate violentemente, provocando la morte di una donna di 67 anni, residente ad Avella.

L’impatto tra i due veicoli è stato così forte da richiedere l’intervento immediato dei soccorritori del 118 e delle forze dell’ordine. Entrambi gli occupanti delle auto coinvolte sono stati trasportati in ospedale, ma per la donna le condizioni si sono rivelate più gravi del previsto.

La Dinamica dell’Incidente e le Indagini in Corso

Secondo le prime testimonianze, la 67enne di origine rumena sarebbe riuscita a uscire autonomamente dall’auto subito dopo lo scontro. Tuttavia, pochi istanti dopo, avrebbe perso conoscenza e sarebbe caduta al suolo. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore, anche con l’analisi delle condizioni del manto stradale e di eventuali segni di frenata o altre tracce utili.

Un’Allerta per la Sicurezza Stradale in Irpinia

Questo tragico evento arriva a pochi giorni di distanza da un altro incidente mortale avvenuto a Chiusano San Domenico, sempre in provincia di Avellino. Due vittime in meno di 72 ore riaccendono il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, dove gli scontri tra veicoli continuano a essere una preoccupazione costante.