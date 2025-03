Un episodio di violenza ha avuto luogo l’altra sera al Cto, dove una donna di 38 anni, originaria della Russia, è stata denunciata per aver aggredito un operatore sanitario. L’incidente è accaduto durante il suo trattamento, quando in evidente stato di ebbrezza, ha colpito un infermiere con un pugno allo stomaco, provocandogli delle lesioni lievi.

I Fatti

L’episodio si è verificato quando la donna, precedentemente soccorsa per una lieve ferita alla mano in piazza Sette Settembre, è trasportata al Cto per le necessarie cure. Durante l’assistenza al pronto soccorso, e in alterazione dovuto all’alcol, la 38enne ha aggredito un infermiere del triage colpendolo con un pugno allo stomaco.

Nonostante la situazione tesa, il professionista sanitario ha riportato solo lesioni lievi. Tuttavia, l’aggressione non è passata inosservata. I Carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti prontamente e, dopo aver identificato la donna, l’hanno denunciata in stato di libertà per lesioni personali.

Intervento dei Carabinieri

I militari dell’Arma, allertati per l’aggressione, sono giunti tempestivamente sul luogo. Dopo aver identificato la 38enne e aver ricostruito i fatti, è scattata la denuncia per lesioni a carico dell’operatore sanitario. L’episodio ha destato preoccupazione tra il personale sanitario e la comunità, facendo emergere una volta di più i rischi legati a situazioni di violenza in ambito ospedaliero.