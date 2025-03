Un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità di Olevano sul Tusciano, dove una donna di 73 anni è ritrovata priva di vita nelle acque del fiume Tusciano.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando la donna, dopo essersi allontanata dalla propria abitazione, non ha fatto ritorno a casa. Preoccupati per la sua scomparsa, i familiari hanno avvisato le autorità, dando il via alle ricerche coordinate dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, con il supporto dei volontari della Protezione Civile e della Polizia Municipale.

Ipotesi Suicidio: La Decisione della Procura

Dopo ore di perlustrazione, il corpo della donna è rinvenuto nelle acque del fiume Tusciano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri agli ordini del capitano Donato Recchia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica della tragedia.

Secondo le prime indagini, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, anche se al momento non si conoscono i motivi che avrebbero spinto la donna a compiere il gesto estremo. Gli investigatori hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno, che ha deciso di non disporre l’autopsia, ritenendo sufficienti gli elementi raccolti.

La salma è quindi restituita ai familiari, che potranno ora occuparsi della celebrazione dei funerali.