Una donna di 54 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in via Pittore, a San Giorgio a Cremano. L’incidente è avvenuto nelle scorse ore e ha coinvolto un uomo alla guida di una Peugeot 208.

La dinamica dell’incidente

L’automobilista potrebbe aver avuto un malore prima di perdere il controllo del veicolo. L’auto ha invaso il marciapiede, travolgendo la donna. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Gli agenti della polizia municipale stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è ancora chiaro se il conducente fosse in condizioni fisiche alterate o se vi siano altre cause all’origine dell’incidente.

L’episodio ha scosso la comunità locale, lasciando sgomento tra i residenti.