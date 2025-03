Momenti di terrore nel quartiere Prati, a Roma, dove una donna di 45 anni, di nazionalità brasiliana, è caduta dalla finestra di un appartamento in circonvallazione Clodia 127. L’incidente, avvenuto in seguito a una violenta lite, ha lasciato la vittima in condizioni gravi. La donna, una transessuale, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Gemelli, dove ora lotta tra la vita e la morte.

Cosa è successo? La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata all’interno di un’abitazione adibita a casa d’appuntamenti. Quando gli agenti della polizia di Prati sono giunti sul posto, hanno trovato all’interno dell’appartamento un connazionale della vittima, anch’essa transessuale, in evidente stato di alterazione a causa dell’uso di sostanze stupefacenti.

Le prime testimonianze raccontano una scena drammatica: la 45enne avrebbe cercato di scappare dalla finestra dopo essersi chiusa nella sua stanza per sfuggire a un’aggressione. L’altra persona presente, secondo quanto emerso, avrebbe tentato di picchiarla e derubarla. Nel disperato tentativo di mettersi in salvo, la donna è precipitata dal primo piano, riportando ferite gravissime che ora mettono a rischio la sua capacità di camminare.

Indagini in corso: la polizia cerca risposte

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il connazionale presente nell’appartamento è stato fermato e interrogato dagli agenti di polizia, che stanno cercando di chiarire il suo ruolo nella vicenda. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente accidentale a un possibile tentato omicidio.

Condizioni della vittima e aggiornamenti

La 45enne versa in condizioni critiche e i medici del Gemelli stanno facendo il possibile per stabilizzarla. Le sue ferite sono gravi e, secondo le prime informazioni, rischia di perdere l’uso delle gambe.