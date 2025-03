Un uomo di 27 anni arrestato dalla Polizia di Stato a Castel Volturno (Caserta) con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona ai danni della compagna. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo una segnalazione al 113 da parte del gestore di un esercizio pubblico, che ha riferito della presenza di una donna visibilmente impaurita a seguito di un’aggressione da parte del compagno.

Inseguimento e Arresto

Ricevuta la segnalazione, gli agenti del Commissariato di Castel Volturno si sono immediatamente messi sulle tracce dell’uomo, rintracciandolo poco dopo a bordo della sua auto. Alla vista della polizia, il 27enne ha tentato di fuggire, dando il via a un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri fino a Giugliano in Campania (Napoli), dove è finalmente bloccato.

Maltrattamenti e Sequestro di Persona

Dalle indagini è emerso che l’uomo aveva reiteratamente maltrattato la compagna nel tempo, arrivando persino a sequestrarla. Considerata la gravità della situazione, le autorità hanno disposto l’arresto immediato del 27enne, successivamente trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.