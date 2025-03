Una drammatica vicenda di violenza si è consumata ad Aiello del Sabato, un comune alle porte di Avellino, dove una donna di 46 anni ha ferito gravemente il suo ex compagno di 59 anni con una coltellata al torace. Il fendente ha colpito l’uomo al polmone, mettendo a rischio la sua vita.

Nonostante la gravità della ferita, l’uomo è riuscito a raggiungere da solo l’ospedale Moscati di Avellino, a bordo della propria auto. Una volta arrivato in pronto soccorso, è stato immediatamente sottoposto alle prime cure e successivamente a un intervento chirurgico per cercare di stabilizzare la sua condizione.

Le indagini e le cause del gesto

La donna, dopo il ferimento, è stata identificata dai carabinieri della Compagnia di Solofra. Al momento, si stanno raccogliendo ulteriori elementi per determinare le cause esatte dell’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, alla base del gesto ci sarebbe un episodio di gelosia, ma non si escludono altre problematiche, tra cui questioni economiche. L’aggressione sarebbe avvenuta in una zona di campagna del paese, lontano dai centri abitati.