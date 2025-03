Momenti di paura sull’autostrada A16 nei pressi dell’area di servizio di Avellino, dove una donna di 56 anni ha dato in escandescenze e ha iniziato a correre a piedi contromano, mettendo a rischio la propria vita e quella degli automobilisti in transito.

L’episodio, avvenuto nelle ultime ore, ha visto l’intervento tempestivo di una pattuglia della polizia stradale della Sottosezione di Avellino Ovest. Gli agenti, con grande professionalità, sono riusciti a bloccare la donna e a metterla in sicurezza, evitando così una potenziale tragedia.

Non è stato semplice fermarla: la donna, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza, rendendo necessario un delicato lavoro di persuasione da parte dei poliziotti. Dopo averla calmata, le forze dell’ordine hanno chiesto il supporto dei sanitari del 118, intervenuti per prestarle le prime cure. Dopo gli accertamenti medici, la donna è stata ricoverata per ricevere l’assistenza necessaria.

L’episodio ha suscitato grande apprensione tra gli automobilisti, molti dei quali hanno assistito increduli alla scena. Fortunatamente, grazie alla rapidità e all’efficienza degli agenti, si è evitato un grave incidente.