L’INPS ha recentemente introdotto una misura di sostegno economico che offre un bonus fino a 500 euro al mese per i disoccupati che partecipano a percorsi formativi e a politiche attive per il lavoro. Questa iniziativa è pensata per aiutare chi è senza occupazione ad aggiornare le proprie competenze e a facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro.

Chi può accedere al bonus?

Per poter beneficiare del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), è necessario soddisfare alcune condizioni:

Essere disoccupati.

Avere un’età compresa tra 18 e 59 anni.

Presentare un ISEE non superiore a 10.140 euro.

Partecipare attivamente a iniziative formative o a politiche attive per il lavoro.

Cosa prevede il bonus?

Il bonus è stato incrementato a 500 euro al mese, con la possibilità di estenderne l’erogazione fino a 24 mesi per coloro che seguono regolarmente i percorsi formativi e le attività previste dal programma.

Come fare domanda

La domanda per accedere al bonus può essere presentata online tramite il sito ufficiale dell’INPS utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure tramite i Centri per l’Impiego, Patronati e CAF che offrono supporto nella gestione delle pratiche.

Questa misura rappresenta una delle soluzioni messe in atto dall’INPS per sostenere i disoccupati e stimolare l’aggiornamento professionale, particolarmente importante in un periodo di crisi economica.