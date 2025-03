Grande choc nel capoluogo campano per la tragica morte di Diego De Vivo, un ragazzo di 14 anni, deceduto poco prima di iniziare l’allenamento di calcio. L’episodio si è verificato in una scuola calcio situata in strada comunale Selva Cafaro, dove il giovane avrebbe dovuto partecipare alla consueta sessione sportiva serale.

Il dramma nella scuola calcio

Secondo quanto riferito dai carabinieri, i militari del nucleo operativo e quelli di Napoli Stella sono intervenuti tempestivamente sul posto. Purtroppo, per Diego De Vivo non c’è stato nulla da fare: il ragazzo si è accasciato improvvisamente a terra prima dell’inizio dell’allenamento, colpito da un malore improvviso.

Indagini in corso

La salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico, che servirà a chiarire le cause esatte del decesso. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle condizioni di salute pregresse del giovane atleta.