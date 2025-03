Il Bonus Bollette 2024 è una misura introdotta dal governo per sostenere le famiglie con redditi medio-bassi nel pagamento delle utenze di luce e gas. Secondo le stime, il provvedimento coinvolgerà oltre 5,5 milioni di famiglie, con un finanziamento di 1,6 miliardi di euro sui 3 miliardi totali stanziati.

Grazie a questa iniziativa, i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro potranno beneficiare di uno sconto automatico in bolletta, con un aiuto maggiore per le fasce economicamente più fragili.

Chi può richiedere il Bonus Bollette?

Il bonus è destinato alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro, con una distinzione in base alla fascia di reddito:

Famiglie con ISEE fino a 9.350 euro: ricevono sia il Bonus Bollette straordinario da 200 euro sia il Bonus Sociale, il cui importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare:

167,9 euro annui per famiglie con uno o due membri

219 euro annui per famiglie con tre o quattro membri

241 euro annui per famiglie con almeno quattro figli a carico

Totale massimo del bonus: fino a 441 euro

Famiglie con ISEE tra 9.350 e 25.000 euro: ricevono solo il Bonus Bollette straordinario da 200 euro.

Inoltre, chi rientra già in una fascia tutelata, come gli over 75 o altri beneficiari di tariffe agevolate, potrà cumulare lo sconto con le altre agevolazioni già in vigore.

Quando arriverà lo sconto in bolletta?

La tempistica dell’accredito dipende dalla data di presentazione dell’ISEE:

Per chi ha già presentato la dichiarazione: lo sconto sarà applicato tra aprile e giugno 2024.

Per chi presenterà l’ISEE successivamente: il bonus verrà erogato nel primo trimestre utile dopo la presentazione.

Poiché il contributo viene riconosciuto automaticamente, è fondamentale aggiornare tempestivamente il proprio ISEE per evitare ritardi.

Come richiedere il Bonus Bollette?

L’accesso al bonus avviene in modo automatico, senza necessità di presentare domande specifiche. Tuttavia, è indispensabile avere un ISEE valido. La procedura prevede i seguenti passaggi:

Compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere l’ISEE 2024.

Presentare l’ISEE presso un CAF oppure compilarlo autonomamente online tramite il portale dell’INPS.

Attendere la verifica da parte dell’INPS, che comunicherà l’idoneità al bonus direttamente al gestore dell’energia.

Ricevere lo sconto in bolletta nel trimestre successivo alla presentazione dell’ISEE.

È importante ricordare che il contratto dell’utenza deve essere intestato a un membro del nucleo familiare dichiarato nell’ISEE, e la fornitura deve essere per uso domestico.

Come verificare se si ha diritto al Bonus?

Per chi ha dubbi sulla propria idoneità, l’INPS mette a disposizione un servizio di simulazione del calcolo dell’ISEE. Inserendo i propri dati, è possibile stimare il valore dell’ISEE e verificare se si rientra nella soglia dei 25.000 euro prevista per l’accesso al bonus.

Per accedere al servizio, basta cercare online “Simulazione del calcolo dell’ISEE INPS” e seguire le istruzioni fornite sul portale ufficiale.