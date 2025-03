Decine di auto sono state vandalizzate nella notte ad Eboli, in provincia di Salerno. A dare l’allarme sono stati alcuni proprietari che, al risveglio, hanno trovato le loro vetture danneggiate e immediatamente hanno contattato i carabinieri.

I vandali hanno rubato fanali anteriori e posteriori, parti di carrozzeria e specchietti retrovisori. Le vetture prese di mira erano semi-nuove, il che fa presumere che i pezzi sottratti siano destinati a essere rivenduti nel mercato nero dei ricambi.

I furti sono avvenuti in diverse zone della città, tra cui via Giambattista Vignola, zona Paterno, rione Pescara, via Nazionale, viale Amendola e via Carlo Rosselli, tutte arterie principali e trafficate. I carabinieri stanno indagando per cercare di identificare i responsabili di questo atto vandalico, che ha creato non poca preoccupazione tra i residenti della zona.