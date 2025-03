Un dolore immenso ha colpito la comunità di Pagani e l’intero Agro nocerino-sarnese per la prematura scomparsa di Davide Calabrese, un giovane di soli 18 anni. Il ragazzo, studente del liceo scientifico “Mangino”, è deceduto mentre si trovava in gita scolastica a Malaga, in Spagna.

Le circostanze della tragedia

La notizia ha iniziato a circolare nella serata di ieri, lasciando sgomenti amici e parenti. Secondo le prime informazioni, Davide avrebbe accusato un malore ed era stato ricoverato in ospedale a causa di una febbre. Le sue condizioni, purtroppo, si sarebbero aggravate rapidamente fino al tragico epilogo. Le cause esatte del decesso sono ancora da accertare e si attendono conferme ufficiali.

Dolore e cordoglio per la famiglia e la comunità

La famiglia di Davide si è immediatamente recata in Spagna per seguire da vicino gli sviluppi della situazione. Intanto, a Pagani, l’attesa per il rientro della salma è accompagnata da un profondo dolore collettivo. Il giovane era molto conosciuto in città: figlio di un direttore di banca e di un’insegnante di lingue, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nella comunità scolastica.

Il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio con parole toccanti:

*«Era il momento delle risate. Era il momento di costruire ricordi indelebili di fratellanza, scoperta, crescita. Era il momento di fantasticare sui per sempre e sui sogni. E invece ci troviamo straziati a piangere sul mai più.

Stringo forte la famiglia di Davide, l’intera comunità scolastica del Liceo Mangino e tutti i compagni che lo hanno accompagnato nell’ultimo viaggio. Condoglianze alle famiglie Calabrese e Bottone e al consigliere comunale Michele Bottone. A Dio, giovane anima».*

Una comunità in lutto

L’intera cittadinanza di Pagani si stringe attorno alla famiglia Calabrese in questo momento di grande dolore. Il rientro della salma avverrà in coordinamento con le autorità consolari, permettendo così alla comunità di dare l’ultimo saluto a Davide.

Il tragico evento ha scosso profondamente non solo gli amici e i compagni di scuola, ma tutti coloro che conoscevano il giovane. Sui social, messaggi di affetto e commozione testimoniano il grande impatto che Davide aveva nella vita di chi gli era vicino.