Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha scosso l’area flegrea, alimentando la paura tra i cittadini. L’evento tellurico, registrato alle 19:44, è stato avvertito anche a Napoli, causando allarme tra i residenti. Il sisma ha avuto una profondità di 2,8 km, con l’epicentro situato in via San Gennaro Agnano, nella zona dei Campi Flegrei.

Disagi e Paura: Interventi e Verifiche in Corso

Oltre al timore del movimento tellurico, la scossa ha causato anche disagi nei quartieri napoletani. L’energia elettrica è andata persa in diverse zone dell’area flegrea, lasciando molti cittadini senza corrente per alcune ore. A seguito dell’incidente, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un incontro con la Protezione Civile e il Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare la situazione e organizzare gli interventi.

Dai primi sopralluoghi non sono stati segnalati danni rilevanti a persone e cose. Tuttavia, le verifiche sono ancora in corso da parte dei tecnici comunali per controllare eventuali danni strutturali agli edifici. In una nota ufficiale, la prefettura ha rassicurato la cittadinanza affermando che la situazione è sotto controllo, ma che continueranno le verifiche e i sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco.

Sgomberi e Precauzioni: 17 Famiglie Sgomberate a Pozzuoli

Nonostante le rassicurazioni, la paura tra la popolazione è palpabile. Alcuni residenti dei Campi Flegrei hanno preferito passare la notte in strada, mentre altri si sono rifugiati nei centri di accoglienza allestiti nei comuni dell’hinterland di Napoli. Diversi cittadini hanno scelto di trascorrere la notte nelle auto o di andare da parenti per precauzione.

I vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche di stabilità degli edifici, hanno disposto lo sgombero di 17 nuclei familiari a Pozzuoli. Di questi, 15 famiglie sono residenti in una palazzina di sette piani in via San Gennaro Agnano, nei pressi dell’Accademia Aeronautica. Sono emesse tre ordinanze di sgombero, mentre altre due abitazioni sono evacuate nelle zone vicine alla Solfatara e in via Pisciarelli nella frazione di Agnano.

Sisma Sì, Ma Nessun Allarme Eruzione

Nonostante la scossa di terremoto e le preoccupazioni diffuse, le autorità hanno chiarito che non c’è alcun segnale di eruzione vulcanica imminente. Secondo l’Osservatorio Vesuviano-Ingv, sebbene siano registrate fluttuazioni dei parametri geofisici e geochimici, non ci sono segnali che indichino un’attività eruttiva prossima. L’analisi dei parametri come la velocità di deformazione del suolo e l’emissione di CO2 non mostrano indicazioni di un imminente pericolo di eruzione.

Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha ribadito che se la comunità scientifica dovesse avvertire un rischio eruttivo imminente, saranno adottate misure di evacuazione, ma solo sulla base di evidenze concrete e tecniche. Anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha tranquillizzato la popolazione, sottolineando che la pianificazione della Protezione Civile è pronta a gestire vari scenari, ma che non ci sono al momento ragioni di preoccupazione immediata.