Un giovane di 27 anni, residente nella provincia di Bergamo, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi per tentata estorsione. La vicenda è emersa a seguito della denuncia di una donna dell’Alta Irpinia che ha subito la minaccia di vedere diffuse delle sue foto compromettenti. L’uomo ha tentato di estorcere duemila euro alla vittima, minacciando di pubblicare le immagini se non avesse versato l’importo su una carta prepagata.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, sono partite dopo la segnalazione della donna che aveva ricevuto un messaggio su una nota app di messaggistica. Il giovane, dopo averla contattata, l’ha minacciata di diffondere le foto, cercando di costringerla al pagamento. Grazie all’attività investigativa, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’intestatario della carta prepagata indicata dall’estorsore, individuando così l’autore del crimine.

Le indagini sono ancora in corso, poiché non si esclude che la stessa tecnica criminosa possa essere stata utilizzata anche ai danni di altre vittime, eventualmente con la complicità di altri soggetti. La Procura di Avellino prosegue le verifiche per approfondire la vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.