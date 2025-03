Il bonus animali domestici 2025 è una misura introdotta dal governo per alleggerire le spese veterinarie a favore di chi possiede un animale da compagnia, come cani, gatti o altri animali. Grazie a questa agevolazione fiscale, i proprietari di animali domestici possono recuperare il 19% delle spese veterinarie, fino a un massimo di 550 euro all’anno.

Come funziona

Per usufruire di questo bonus, bisogna indicare le spese veterinarie nella propria dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF). Tuttavia, per beneficiare della detrazione, è importante rispettare alcuni requisiti di reddito e seguire precise modalità di pagamento. Le spese devono essere pagate utilizzando metodi di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat o bonifici bancari.

Spese veterinarie coperte dal bonus

Il bonus include una serie di spese veterinarie essenziali per la cura dell’animale, tra cui:

Visite veterinarie, comprese quelle specialistiche.

Interventi chirurgici per animali domestici.

Esami di laboratorio e test diagnostici.

Farmaci prescritti dal veterinario.

Spese non incluse nel bonus

Alcuni tipi di spese non sono coperti dal bonus, come ad esempio:

Spese per l’alimentazione degli animali.

Cure per animali destinati all’allevamento o alla riproduzione.

Trattamenti estetici o non sanitari per gli animali.

Requisiti per richiedere il bonus

Per poter accedere al bonus, i richiedenti devono soddisfare specifici criteri:

ISEE non superiore a 16.215 euro: il reddito annuo deve rientrare in questa fascia.

Età superiore a 65 anni: il bonus è pensato principalmente per le persone anziane.

Residenza in Italia: bisogna essere residenti nel territorio italiano.

Animale registrato all’Anagrafe degli Animali d’Affezione: l’animale deve essere identificato con microchip e registrato.

Pagamenti tracciabili: tutte le spese devono essere pagate con metodi elettronici per poter essere detratte.

Come richiedere il bonus animali domestici 2025

Per beneficiare della detrazione, segui questi semplici passaggi:

Effettuare le spese con metodi tracciabili (ad esempio, con carta di credito, bancomat o bonifico).

Conservare le fatture e le ricevute delle spese veterinarie.

Inserire l’importo nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF).

Indicare il codice fiscale del veterinario o della struttura sanitaria nelle spese dichiarate.

Verificare la registrazione dell’animale all’Anagrafe degli Animali d’Affezione.

Il bonus animali domestici rappresenta un aiuto concreto per i proprietari di animali da compagnia che affrontano spese veterinarie, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Se rientri tra i beneficiari, assicurati di rispettare tutti i requisiti e le modalità di pagamento per ottenere la detrazione fiscale. Non perdere questa opportunità di risparmiare sulle cure del tuo animale!