Papa Francesco continua la sua degenza presso il Policlinico Gemelli di Roma in condizioni stabili. Secondo l’ultimo bollettino della Santa Sede, il Pontefice non ha febbre, non ha subito crisi respiratorie e può alimentarsi autonomamente con cibo solido, senza necessità di alimentazione assistita.

Il Ricovero e la Terapia

Il Papa sta seguendo una terapia farmacologica per curare la polmonite bilaterale ed è sottoposto a fisioterapia fisica. Nonostante la voce affaticata, ha voluto ringraziare i fedeli con un messaggio audio in spagnolo:

“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute. Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie.”

Per il momento, non è previsto un punto stampa dei medici. Fonti vaticane hanno chiarito che eventuali aggiornamenti seguiranno un “criterio sanitario, non temporale”, ribadendo che il Pontefice si sta riprendendo gradualmente.

La Vicinanza dei Fedeli

Da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di affetto e preghiere per la guarigione di Papa Francesco. Un fedele di Cercola, Emilio, si è recato davanti al Gemelli con uno striscione che recita: “Cercola sta pregando per te. Forza, alzati e cammina”, accompagnato da una foto del Papa con la bandiera della pace sullo sfondo.

Nessuna Foto Ufficiale del Papa

Da quando è stato ricoverato, non sono state diffuse immagini o video del Santo Padre. Il Vaticano ha spiegato che “ognuno è libero di scegliere come e quando farsi vedere”, criticando il clima di speculazione sui social media.