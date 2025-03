La linea ferroviaria Castellammare di Stabia – Gragnano si prepara a una nuova vita: il progetto di riconversione in tram è stato ufficialmente approvato. Il presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, ha annunciato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, con tutti i pareri favorevoli acquisiti.

Ora EAV può procedere alla prossima fase: entro aprile 2025, verrà pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del primo lotto. I lavori saranno appaltati entro l’8 novembre 2025, segnando un passo fondamentale per la mobilità sostenibile dell’area.

Un investimento da oltre 75 milioni di euro

L’intervento è finanziato con 33 milioni di euro dalle risorse FSC 2014-2020, con un’opzione fino a 48,5 milioni per le opere complementari. Inoltre, EAV ha già presentato richiesta di ulteriori 27 milioni alla Regione Campania e al Ministero delle Infrastrutture per completare il Lotto 1 fino alla stazione centrale di Castellammare e acquistare i veicoli necessari.

Il nuovo tracciato del tram

La futura linea tranviaria collegherà Gragnano al liceo scientifico Severi di Castellammare, con un successivo ampliamento fino alla stazione FS di Piazza Matteotti.

Le fermate previste saranno:

Gragnano

Pallone Geodetico

Città della Pasta

Madonna delle Grazie

Parco Imperiale

Romeo Menti

Interscambio EAV linea Sorrento

Liceo Scientifico

Castellammare Centro (in fase successiva)

Una mobilità più sostenibile e moderna

Oltre alla linea tranviaria, il progetto prevede la creazione di una pista ciclo-pedonale illuminata di 2,5 metri di larghezza, che correrà lungo tutto il tracciato del tram.

Particolare attenzione è inoltre riservata alla fermata capolinea di Gragnano, che ospiterà:

Un deposito-officina per i mezzi, integrato con la piazza esistente.

Un nuovo parco urbano, con pista ciclabile, vialetti pedonali e spazi verdi attrezzati.

Stazione di bike sharing e rastrelliere per il parcheggio delle biciclette.

Il progetto punta a ricucire urbanisticamente le due porzioni di quartiere, un tempo divise dalla ferrovia, creando nuovi percorsi di collegamento e migliorando la qualità della vita per i cittadini.

Un’opportunità per la mobilità in Campania

La riconversione della ferrovia in tram rappresenta un grande passo avanti per la mobilità sostenibile dell’area vesuviana. Un sistema di trasporto moderno, efficiente ed ecologico che migliorerà i collegamenti tra Castellammare e Gragnano, riducendo il traffico e offrendo un’alternativa più sostenibile all’auto privata.