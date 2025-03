Un edificio disabitato da diversi anni, già danneggiato dal terremoto del 1980, è crollato a Torre del Greco. L’incidente si è verificato in primo vico Orto Contessa, a ridosso del centro storico. Fortunatamente, non si registrano feriti, come confermato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Un crollo annunciato?

Secondo le prime ricostruzioni, la palazzina di tre piani era già oggetto di ordinanze di messa in sicurezza. Proprio nel pomeriggio sarebbero dovuti iniziare i lavori per la demolizione delle parti pericolanti, segno che le condizioni dell’edificio erano critiche da tempo.

L’episodio riporta alla mente il drammatico crollo di luglio 2023, avvenuto a poche decine di metri di distanza, in cui rimasero ferite tre persone e che ancora oggi ha ripercussioni sulla viabilità di corso Umberto I, tuttora interdetto alla circolazione.

Verifiche sulla sicurezza della zona

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la polizia municipale, oltre ai tecnici del Comune. Le autorità stanno ora valutando lo stato di sicurezza dell’area, con particolare attenzione a possibili nuovi cedimenti. Se necessario, verranno disposti sgomberi di edifici vicini per evitare ulteriori rischi alla popolazione.