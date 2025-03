Momenti di orrore nel pomeriggio di oggi a Napoli, dove in un appartamento di via Don Giovanni Bosco si è consumato un omicidio-suicidio. Un uomo di 49 anni avrebbe ucciso la moglie 45enne con un corpo contundente, per poi togliersi la vita impiccandosi.

A trovare i corpi è stato il figlio

A fare la drammatica scoperta è stato il figlio della coppia, che ha ritrovato entrambi i genitori privi di vita. Secondo le prime informazioni, la famiglia era di origine ucraina ma viveva da tempo nel capoluogo campano.

Indagini in corso: la polizia sul posto

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Vicaria, intervenuti subito dopo l’allarme. Attualmente sono in corso i rilievi della polizia scientifica, ma l’ipotesi più accreditata resta quella dell’omicidio-suicidio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le motivazioni dietro il tragico gesto.

L’ennesimo dramma familiare che scuote la città e apre interrogativi sulla violenza domestica e il disagio sociale.