Lo sciame sismico che ha colpito la zona dei Campi Flegrei ha provocato la dichiarazione di inagibilità per numerose abitazioni, lasciando senza casa 242 persone. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha fornito un aggiornamento sulla situazione, evidenziando che, nonostante l’elevato numero di interventi di soccorso, non si registrano al momento danni strutturali significativi.

Le Operazioni di Soccorso

Oltre 350 interventi sono infatti effettuati dalle squadre di vigili del fuoco e dalla protezione civile per garantire l’assistenza alla popolazione e verificare la stabilità degli edifici colpiti. Secondo il prefetto, i Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli hanno emesso complessivamente 23 ordinanze di sgombero, coinvolgendo 114 nuclei familiari.

Fortunatamente, la maggior parte delle persone ha trovato autonomamente una sistemazione temporanea, mentre solo 37 persone sono state ospitate in strutture alberghiere messe a disposizione dalle autorità.

Il Monitoraggio e la Sicurezza

Le verifiche sugli edifici continuano senza sosta, con squadre di tecnici e operatori della protezione civile impegnati nelle attività di controllo. Il prefetto ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che stanno contribuendo alle operazioni di emergenza, tra cui i Comuni, il personale sanitario e le squadre di soccorso.

Un Fenomeno in Evoluzione

La situazione resta in costante aggiornamento, con gli esperti che monitorano l’attività sismica per valutare eventuali rischi futuri. La collaborazione tra enti locali, protezione civile e cittadini sarà fondamentale per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza della popolazione.