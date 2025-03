L’INPS ha annunciato un nuovo concorso per l’assunzione di 1.530 dipendenti, previsto nel 2025. Sebbene non sia ancora disponibile una data ufficiale, il bando dovrebbe essere pubblicato prima dell’estate. L’obiettivo è reclutare assistenti qualificati attraverso un iter selettivo articolato in tre prove: una preselettiva a quiz, un test scritto e un colloquio orale.

Materie d’esame

I candidati dovranno dimostrare competenze nelle seguenti discipline:

Diritto costituzionale

Diritto del lavoro

Previdenza sociale

Requisiti di Partecipazione

Una delle caratteristiche più interessanti del concorso INPS 2025 è che per partecipare è richiesto solo il diploma di scuola superiore. Non è necessaria una laurea, fattore che probabilmente porterà a un’elevata partecipazione.

Per candidarsi sarà necessario:

Registrarsi al portale InPa

Possedere un’identità digitale SPID o una Carta di Identità Elettronica (CIE)

Distribuzione dei Posti Disponibili

Di seguito la suddivisione delle 1.530 posizioni aperte:

960 assistenti di servizio

38 assistenti di servizio per la Provincia autonoma di Bolzano

31 assistenti tecnici

501 assistenti informatici

Come Prepararsi al Concorso INPS 2025

Per affrontare al meglio il concorso, è consigliabile iniziare lo studio delle materie previste e consultare i bandi degli anni precedenti per familiarizzare con la struttura delle prove. Inoltre, esercitarsi con quiz a risposta multipla può essere utile per la fase preselettiva.

Quando Uscirà il Bando?

La pubblicazione è attesa entro l’estate 2025. Per rimanere aggiornati, è consigliabile controllare regolarmente il sito ufficiale dell’INPS e il portale InPa.