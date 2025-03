Il Comune di Napoli si prepara a un’importante ristrutturazione del proprio organico con oltre 130 nuove assunzioni previste per il 2025, come annunciato nel nuovo Piano di Fabbisogno del Personale (PIAO). Questo piano, approvato dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi, prevede un incremento significativo dei dipendenti comunali, con l’obiettivo di rafforzare i servizi pubblici e migliorare l’efficienza amministrativa.

I Nuovi Posti e le Assunzioni Previste

Secondo quanto anticipato da fonti qualificate e riportato da Fanpage.it, il Comune di Napoli avvierà un concorso per 70 tecnici e agenti di Polizia Locale nel 2025. Questo rappresenta solo una parte del piano che include anche promozioni, passaggi di livello, scorrimenti di graduatorie e stabilizzazioni di centinaia di dipendenti comunali. Ecco una panoramica delle assunzioni previste:

50 Istruttori Direttivi Tecnici (categoria D) a tempo indeterminato

20 Agenti di Polizia Locale (categoria C) a tempo indeterminato

50 vincitori + 10 idonei dal concorso per Agente di Polizia Locale

Mobilità per Psicologi, Dirigenti e altre figure professionali

Progressioni verticali per il personale esistente, con 40 posti da categoria C a D in vari settori (amministrativo, di vigilanza, tecnico)

Inoltre, sono previsti scorrimenti di graduatorie e stabilizzazioni di personale già in servizio, che contribuiranno al rafforzamento del Comune.

Le Reazioni dei Sindacati

Nonostante l’annuncio di queste nuove assunzioni, i sindacati esprimono preoccupazione per la mancanza di un piano più robusto. In particolare, Agostino Anselmi della Cisl Fp ha sottolineato come, nonostante le 2.000 assunzioni realizzate dalla giunta Manfredi, il Comune di Napoli sia ancora fermo a 5.000 dipendenti. Questo gap, legato principalmente ai pensionamenti e alle uscite volontarie di personale, mette a rischio i servizi pubblici.

Secondo Anselmi, per evitare disservizi e il collasso dei servizi pubblici in città, sarebbe necessario assumere anche nelle categorie A e B per colmare le lacune nei ruoli operativi, come quelli dei sorveglianti nei cimiteri e nei parchi e negli uffici amministrativi.

La Fp Cgil, pur riconoscendo alcuni progressi, ha chiesto ulteriori interventi sulle graduatorie già esistenti e ha ribadito la necessità di rivedere il piano di assunzioni per evitare che le carenze di personale diventino un problema strutturale.

Stabilizzazioni e Future Assunzioni

Oltre alle nuove assunzioni e alle progressioni di carriera, il piano del Comune include anche stabilizzazioni di personale precario. Tra le stabilizzazioni previste ci sono:

11 Agenti di Polizia Locale

2 Assistenti Sociali

1 Istruttore Direttivo Amministrativo

2 Istruttori Amministrativi

Nel biennio 2025-2026, il Comune di Napoli prevede anche di riaprire i concorsi per altre figure professionali, con un focus sulla qualità dei servizi e l’ottimizzazione della gestione amministrativa.