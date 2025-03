Il 19 aprile, giorno in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni, Napoli ospiterà un emozionante concerto-tributo in memoria del grande cantautore, a dieci anni dalla sua scomparsa. Il concerto, intitolato “Je Sto Vicino a Te Forever”, si terrà in Piazza del Gesù, nel cuore pulsante della città, e sarà un’occasione unica per rivivere la sua musica e celebrare la sua eredità artistica.

Un Evento Straordinario con una Lineup di Artisti di Spicco

Sul palco saliranno 99 Posse, Gli Audio 2, Francesco Baccini, Mario Biondi, Rossana Casale, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Carlo Faiello, Eugenio Finardi, Gigi Finizio, Letizia Gambi Womanity Quintet, Ivan Granatino, Enzo Gragnaniello, Morgan, Negrita, Lina Simons e Michele Zarrillo, insieme ad altri artisti che hanno fatto parte della scena musicale italiana. La serata è un omaggio collettivo alla figura di Pino Daniele, un evento che unisce amici, colleghi e musicisti che hanno collaborato con lui, creando una fusione unica di generazioni musicali e stili.

Ad accompagnare questo straordinario tributo ci saranno anche i musicisti storici che hanno suonato con Pino Daniele nei suoi concerti: Antonio Annona, Tony Cercola, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Elisabetta Serio, Ernesto Vitolo e Marco Zurzolo. Un’occasione per rievocare la magia dei suoi live più iconici.

Un Omaggio alle Radici di Napoli

Il concerto sarà presentato da Serena Autieri e vedrà anche interventi di personalità che hanno vissuto e raccontato la città di Napoli, come lo scrittore Maurizio De Giovanni e gli attori Gaetano Amato e Patrizio Rispo, che condivideranno aneddoti e ricordi legati a Pino Daniele e alla sua musica. Un viaggio non solo musicale, ma anche culturale e umano, che porterà sul palco la Napoli autentica, quella che Pino Daniele ha saputo raccontare attraverso le sue canzoni.

Il tema dell’evento, con lo slogan “Puorteme a casa mia”, è un ritorno simbolico alle radici, un’evocazione di quella Napoli che ha ispirato le sue opere. Le canzoni di Pino Daniele sono un inno alla città, ai suoi vicoli, alla sua gente e alle sue tradizioni, e il concerto si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso queste storie. Un’occasione per rivedere Napoli e Pino Daniele attraverso gli occhi e le emozioni di chi lo ha amato e ascoltato.

La Storia Continua: Un’Opera in Evoluzione

L’evento, organizzato da Nello Daniele (fratello di Pino) con il supporto dell’associazione “Je Sto Vicino a Te”, vuole mantenere viva la memoria del cantautore, iniziando dalla sua infanzia e dai luoghi che lo hanno visto crescere. Nello Daniele ha spiegato che l’intenzione è quella di “ricreare quell’atmosfera unica e magica che solo questa città sa regalare”. Il tributo non è solo un omaggio musicale, ma anche una ricostruzione del legame profondo tra Pino Daniele e la sua città, un viaggio alle origini dell’artista, in un incontro tra passato e presente.

La Collaborazione con le Istituzioni

L’evento è organizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Campania, in collaborazione con Scabec (Società Campana Beni Culturali) e con il patrocinio del Comune di Napoli, che supportano la celebrazione di un artista che ha segnato la storia musicale non solo della città ma dell’intero panorama nazionale. La serata sarà ripresa dalle telecamere di Rai2, che trasmetterà il concerto il giorno successivo, permettendo anche a chi non sarà fisicamente presente di partecipare a questa grande festa della musica e della memoria.