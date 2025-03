Con la formazione 4.0 è ancora Sanremo. Riflettori puntati sull’evento ligure più atteso, secondo solo alla storica gara canora. Dopo il grande successo della diciottesima edizione di Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival di Sanremo riapre le porte del Palafiori per accogliere gli Studenti del suo Campus che il 27 – 28 – 29 e 30 marzo saranno impegnati a seguire lezioni del Corso formativo “Performer 4.0”.

Il Consorzio Gruppo Eventi ha creato il Campus formativo che si occupa di forgiare, teoricamente e praticamente, giovani talenti e professionisti del Settore dello Spettacolo, della Cultura, della Comunicazione e dei Grandi Eventi.

In particolare, il primo Corso “Performer 4.0” si inserisce nell’ambito delle profonde trasformazioni che il Settore dello Spettacolo sta attraversando nell’era digitale, dato che il mercato del lavoro è diventato sempre più competitivo e globalizzato. Il Performer è notoriamente definito “Artista a 3 dimensioni”, Casa Sanremo Campus, invece, prepara gli allievi del Corso alla versione 4.0: agli studenti del Campus i Docenti trasferiranno nozioni e tecniche utili a realizzare, in totale autonomia, ogni propria idea creativa ed artistica, adatta per tutti i tipi di format e per tutti i contesti di produzione oggi richiesti.

Pertanto, il corso Corso “Performer 4.0” mira a formare professionisti qualificati per Musica, Danza, Spettacolo e Produzione multimediale; combina teoria e pratica, fornendo strumenti e spazi professionali. I corsisti creeranno programmi radio e podcast con Radio Casa Sanremo, contest musicali e di danza.

I ballerini e coreografi seguiranno un percorso specifico per elevare l’espressione e la coreografia motivazionale. L’obiettivo è, dunque, incoraggiare la sperimentazione e l’innovazione, senza tralasciare mai la qualità e lo studio.

Dall’esperienza di Casa Sanremo è stata creata una importante rete su tutto il Territorio nazionale con Istituti Professionali pubblici e privati, Scuole e Accademie di musica, canto e danza, fidelizzati grazie ad un lungo rapporto di fiducia reciproca.