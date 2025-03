Un uomo ha tentato di acquistare un Barboncino Toy online, ma si è presto accorto di essere stato vittima di una truffa. Grazie a un’indagine tempestiva, i Carabinieri della stazione di Montefalcione sono riusciti a individuare il responsabile: un 25enne napoletano, che aveva pubblicato un falso annuncio su un sito specializzato.

Come Funzionava la Truffa

Il truffatore aveva messo in vendita il presunto cucciolo di Barboncino Toy tramite un annuncio online fraudolento. L’acquirente, convinto della genuinità dell’offerta, aveva avviato le trattative e versato un pagamento anticipato per assicurarsi l’animale. Tuttavia, dopo aver effettuato il bonifico, il venditore è sparito nel nulla, senza mai consegnare il cucciolo.

Resosi conto dell’inganno, la vittima ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri, che hanno rapidamente avviato le indagini per risalire all’identità del truffatore.

Indagini e Denuncia

Attraverso l’analisi delle transazioni e dei dati utilizzati per la pubblicazione dell’annuncio, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare il responsabile. Il 25enne di Napoli è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria e ora dovrà rispondere del reato di truffa aggravata.

Come Difendersi dalle Truffe Online sui Cuccioli

Le truffe legate alla vendita di animali online sono sempre più diffuse. Per evitare di cadere in queste frodi, è importante seguire alcune precauzioni:

Verificare l’affidabilità del venditore, controllando recensioni e riscontri online.

Diffidare di prezzi troppo bassi, spesso segnale di un annuncio ingannevole.

Evitare pagamenti anticipati senza garanzie, preferendo metodi sicuri e tracciabili.

Richiedere un incontro di persona per visionare il cucciolo prima dell’acquisto.

Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia sospetti su annunci simili a segnalare prontamente eventuali anomalie, contribuendo così a contrastare il fenomeno delle truffe online.