Se non hai ricevuto il bonus da 100 euro insieme alla tredicesima, hai ancora la possibilità di recuperarlo. Con la dichiarazione dei redditi 2025, utilizzando il modello 730/2025, potrai ottenere uno sconto sulle imposte o un rimborso IRPEF maggiore. Questa agevolazione rappresenta un sostegno importante per molti lavoratori dipendenti, in particolare per chi ha figli a carico. Ecco tutti i dettagli su come ottenerlo.

Chi Ha Diritto al Bonus

Il bonus da 100 euro, previsto dal DL Omnibus, spetta ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti. Se non lo hai ricevuto nella tredicesima, puoi ancora richiederlo tramite la dichiarazione dei redditi, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro

Almeno un figlio a carico

Capienza fiscale sufficiente, ovvero l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve superare le detrazioni spettanti

Il bonus può essere richiesto una sola volta per nucleo familiare. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, potrà beneficiarne solo uno.

Come Recuperare il Bonus con il Modello 730/2025

La dichiarazione dei redditi 2025 rappresenta l’ultima opportunità per ottenere il bonus. Nel modello 730/2025 è presente una sezione dedicata:

Sezione V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Se non hai ricevuto il bonus in busta paga e non hai potuto richiederlo tramite il sostituto d’imposta, come nel caso di lavoratori domestici, disoccupati o persone senza sostituto d’imposta, potrai recuperarlo tramite il rimborso IRPEF.

Cosa Succede in Caso di Bonus Ricevuto Indebitamente

Chi ha ricevuto il bonus senza averne diritto o per un importo superiore a quello spettante dovrà restituire la somma indebitamente percepita. Questo avverrà tramite un conguaglio fiscale, riducendo eventuali rimborsi o aumentando le imposte da pagare.

Come Prepararsi alla Dichiarazione dei Redditi 2025

Per evitare errori e assicurarti di ottenere il bonus, è fondamentale:

Verificare di possedere tutta la documentazione necessaria, come la Certificazione Unica 2025 e le certificazioni sui redditi

Compilare correttamente il modello 730/2025

Accertarsi di rispettare i requisiti previsti dalla normativa

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025 il 10 marzo 2025, fornendo indicazioni dettagliate per la richiesta del bonus.