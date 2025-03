Notte di paura a Caserta, dove un tentato furto ai danni della Deutsche Bank si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità, culminato in un violento incidente tra una volante della polizia e l’auto dei malviventi. Due agenti sono rimasti feriti.

Il tentato furto e la fuga dei ladri

L’episodio è avvenuto intorno alle 3:30 della notte in via G.M. Bosco, nel cuore della città. Dopo il tentativo di furto, è scattato l’allarme e la polizia si è immediatamente messa all’inseguimento della banda, composta da cinque persone a bordo di un’Audi S3.

L’inseguimento e l’incidente

L’inseguimento si è concluso in via Settembrini, a poca distanza dal luogo del colpo, con un violento scontro tra l’Audi S3 e una volante della polizia. L’impatto è stato devastante: l’auto della polizia è rimasta distrutta e due agenti sono rimasti feriti, riportando fratture. Sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Caccia ai malviventi

Dopo l’incidente, i cinque ladri sono riusciti a darsi alla fuga a piedi. Attualmente è in corso una vera e propria caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine.

Indagini in corso

I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro e si trovano ora in questura. Intanto, la cassa continua della banca, che i ladri avevano tentato di forzare, è ancora a terra in via G.M. Bosco, sotto la sorveglianza di un vigilante.