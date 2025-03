Momenti di tensione questa mattina nel pieno centro di Napoli, quando un uomo armato di martello ha iniziato a minacciare i passanti in via Toledo. La situazione ha rapidamente generato panico tra cittadini e turisti, rendendo necessario l’intervento immediato della polizia municipale.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’episodio si è verificato in una delle strade più affollate della città, attirando l’attenzione di numerosi passanti che hanno immediatamente segnalato la presenza dell’uomo alle autorità. Una pattuglia dell’Unità Operativa Avvocata, impegnata in un servizio di controllo della zona, è intervenuta con tempestività per neutralizzare la minaccia.

Durante il tentativo di fermarlo, l’individuo ha opposto una forte resistenza, arrivando a scagliarsi contro un’agente donna con ingiurie, minacce e violenza fisica. L’aggressione ha causato lesioni alle braccia della poliziotta. Solo grazie all’intervento di altri agenti è stato possibile disarmare e arrestare l’uomo, evitando ulteriori conseguenze.

I precedenti e la condanna

Dopo l’arresto, le forze dell’ordine hanno effettuato accertamenti sulla sua identità, scoprendo che l’uomo aveva già numerosi precedenti penali, tra cui:

Resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale

Truffa

Denuncia per lesioni personali e minacce ai danni della compagna, con attivazione del Codice Rosso

A seguito dell’arresto, il soggetto è stato sottoposto a giudizio con rito direttissimo. Il magistrato di turno ha emesso una condanna a sei mesi di reclusione, con pena sospesa.