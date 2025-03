Questa mattina un grave incidente ha coinvolto un camion cisterna sulla Tangenziale di Napoli, causando la chiusura dell’intero tratto stradale per motivi di sicurezza. Il veicolo stava trasportando carburante, ma al momento non sono chiari né i dettagli della dinamica dell’incidente né il tipo di carburante coinvolto.

L’incidente e le misure di sicurezza adottate

In seguito all’incidente, le autorità hanno deciso di chiudere l’intero tratto della Tangenziale per prevenire il rischio di incendi o esplosioni, considerata l’infiammabilità del materiale trasportato dal camion. La chiusura della strada ha causato inevitabili disagi al traffico nella zona, con lunghe code e rallentamenti per gli automobilisti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica. Al momento, le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato al blocco del traffico.

Impatti sul traffico e alternative stradali

A causa della chiusura della Tangenziale, è stato necessario deviare il traffico su percorsi alternativi, con disagi per gli automobilisti che si trovano a percorrere le strade circostanti. Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione e forniranno aggiornamenti sulle tempistiche di riapertura.