Il sindaco Luigi Vicinanza di Castellammare di Stabia ha recentemente accolto un gruppo di professori e ricercatori di Architettura per avviare uno studio sulla rigenerazione urbana della città. L’iniziativa è parte di una convenzione tra il Comune e il Dipartimento di Architettura della Federico II. Durante la visita, i ricercatori hanno effettuato un tour del centro antico, del Parco Idropinico, del quartiere Varano, dello stabilimento Fincantieri e del porto Borbonico per analizzare le potenzialità di riqualificazione delle aree.

Il sindaco Vicinanza ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, evidenziando che essa segna un passo fondamentale verso una pianificazione urbanistica inclusiva e partecipata, che pone al centro la ricerca, l’innovazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni di architetti e urbanisti. “Questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per Castellammare di Stabia”, ha dichiarato, sottolineando come il contributo dei giovani possa portare a proposte concrete per il futuro della città.

In un’altra importante novità per la città, il Consiglio comunale ha votato all’unanimità due mozioni per chiedere all’EAV di riattivare le fermate del trasporto pubblico situate sul territorio comunale. Questo voto è accolto con soddisfazione dal sindaco, che ha evidenziato lo spirito di collaborazione tra maggioranza e minoranza in Consiglio comunale. Il sindaco ha anche ricordato il recente voto compatto contro la costruzione di un sottopasso, che ha portato alla definitiva archiviazione del progetto da parte dell’EAV.