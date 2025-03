Cinque ragazzini, mentre stavano passeggiando nelle campagne di Aiello del Sabato, a pochi chilometri da Avellino, hanno vissuto un’esperienza da incubo quando si sono trovati faccia a faccia con un branco di cinghiali. La paura di essere inseguiti ha spinto i ragazzi a rifugiarsi dietro un casolare abbandonato e a chiamare immediatamente i soccorritori.

Grazie alla segnalazione tempestiva, i Vigili del Fuoco sono riusciti a localizzare i giovani in una zona difficile da raggiungere. In poco tempo, il personale dei caschi rossi ha raggiunto i ragazzini, rassicurandoli e accompagnandoli in una zona sicura, lontano dal pericolo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato potenziali danni e ha permesso ai ragazzi di tornare a casa sani e salvi. Questo episodio sottolinea l’importanza di allertare rapidamente i soccorsi in situazioni di emergenza, soprattutto quando si è a contatto con animali selvatici come i cinghiali, sempre più presenti nelle aree rurali.