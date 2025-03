“Apprendo con grande favore l’annuncio dei sindacati al termine dell’incontro al Mimit sulla vertenza Dema: la Adler ha ritirato il piano industriale presentato in precedenza, che prevedeva un inaccettabile ridimensionamento degli stabilimenti campani di Somma Vesuviana e Paolisi, con annessa ‘dismissione’ della forza lavoro”. Così, in una nota, Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto.

“Un primo passo significativo e indispensabile, ora ci sono le condizioni perché il confronto possa partire sul giusto binario – sottolinea – Così come accolgo con grande rispetto che Paolo Scudieri, imprenditore napoletano conosciuto e apprezzato nel mondo, abbia in questo modo riconosciuto le giuste richieste avanzate dalle maestranze qualificate di Dema. La scelta della Adler di confermare la produttività per gli stabilimenti di Somma Vesuviana e Paolisi apre ad una svolta nella vertenza che potrà significare certezze future per i lavoratori dei due stabilimenti campani. Ora il confronto proseguirà sul piano industriale per gettare le basi del rilancio del gruppo che merita un futuro sicuro e stabile. Alla politica il compito di vigilare sul rispetto degli impegni assunti, a tutela della nostra industria. Io continuerò a garantire il mio sostegno”.