Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei nella notte, precisamente alle ore 1:25. Il sisma ha provocato momenti di paura tra la popolazione e ha causato 4 feriti e 11 ricoveri ospedalieri. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni strutturali significativi, ma si sono verificati diversi crolli e numerosi interventi delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Feriti e ricoveri: tra loro anche un bambino di 5 anni

Tra i feriti si segnala un bambino di 5 anni, che ha riportato ferite da schegge di vetro ed è stato trasferito all’ospedale Santobono. Anche una donna ha subito lesioni all’occhio a causa della rottura di vetri.

Nel dettaglio:

Un uomo è soccorso per il crollo di una controsoffittatura e portato all’ospedale Fatebenefratelli di Posillipo con escoriazioni, ma è stato già dimesso.

Cinque persone si sono recate autonomamente al Pronto Soccorso del Pellegrini, tra cui il bambino ferito e la donna con lesioni all’occhio.

Altre tre persone hanno riportato sintomi di paura e oppressione al petto, ma sono dimesse.

Cinque persone si sono presentate al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, quattro delle quali con sintomi di ansia e una con un trauma al gomito, ancora in fase di diagnostica.

Danni e interventi della Polizia Locale

La Polizia Locale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito, ha effettuato quattro interventi principali su segnalazione:

Via Di Niso: caduta di un lampione, Via Eurialo: crollo del muro di cinta di un campanileVia Diomede Carafa: crollo di una controsoffittatura, Via Bagnoli 572: crollo di una muratura interna.

Gli agenti sono operativi anche nelle aree di accoglienza di Bagnoli e Agnano, monitorando le vie di fuga per garantire la sicurezza dei cittadini.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto oltre 100 richieste di intervento. Oltre alle squadre già in servizio a Napoli, sono mobilitati rinforzi da Benevento, Salerno, Caserta e Avellino, per un totale di 10 squadre aggiuntive.

Un terremoto tra i più forti degli ultimi 40 anni

Il sisma di questa notte è stato uno dei più intensi registrati ai Campi Flegrei negli ultimi 40 anni, al pari di quello avvenuto il 20 maggio 2024. Il terremoto si inserisce all’interno di uno sciame sismico ancora in corso, un fenomeno legato al bradisismo, ovvero il sollevamento e abbassamento periodico del suolo caratteristico di quest’area vulcanica.