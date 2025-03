Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura immediata di Edenlandia, storico parco divertimenti di Fuorigrotta, a seguito di un’ispezione che ha evidenziato gravi carenze nella manutenzione delle attrazioni.

Controlli e irregolarità riscontrate

L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni, che hanno portato la Commissione di Pubblico Spettacolo e la Polizia Locale a effettuare un sopralluogo tecnico nel parco. Le verifiche hanno accertato una condizione di degrado diffuso delle giostre, con problemi di sicurezza tali da rappresentare un pericolo imminente per i visitatori.

Vista la gravità della situazione, il Comune ha emesso un’ordinanza dirigenziale che impone il divieto immediato di prosecuzione delle attività e la revoca della licenza di esercizio del parco.

Cosa accadrà ora?

La chiusura di Edenlandia rappresenta un duro colpo per il parco, che negli ultimi anni ha già attraversato difficoltà economiche e gestionali. Ora si attende di capire se saranno intraprese azioni per la messa in sicurezza delle strutture e un eventuale percorso per la riapertura.