A Ariano Irpino, un uomo ha rubato un’auto e, nel tentativo di sfuggire alla polizia, ha cercato di investire un agente. Il furto è avvenuto in contrada Masciano, dove il malvivente ha rubato un veicolo e ha iniziato la sua fuga. Lungo il tragitto, ha incrociato una pattuglia del Commissariato locale, che gli ha intimato l’alt.

Invece di fermarsi, il ladro ha accelerato e ha proseguito la fuga, provocando un inseguimento da parte delle forze dell’ordine. Dopo poco, il conducente ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro la siepe di un’abitazione. A questo punto, ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga a piedi nelle campagne circostanti.

Gli agenti hanno provveduto a sequestrare il veicolo rubato e all’interno hanno trovato diverse latte di gasolio, attrezzi e utensili agricoli che erano stati rubati da alcuni depositi in contrada Masciano. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare l’autore del furto, raccogliendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per fare luce sull’accaduto.