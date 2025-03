Un’esperienza unica tra musica dal vivo, ottima cucina e un’atmosfera esclusiva. Ecco il Dinner Show con Mr. Hyde da Opera Cafè. L’evento, in programma per venerdì 28 marzo dalle 21.30 con in apertura il dj set, sta già registrando il tutto esaurito e promette una serata indimenticabile nel cuore della movida vesuviana. Sono infatti disponibili gli ultimi posti prima del definitivo sold out. Dopo la performance, inoltre, la serata proseguirà ancora con il dj set a tempo indeterminato.

Opera Cafè, situato al civico 182 di Via Nuova San Marzano a Poggiomarino, è il punto di riferimento per chi ama le serate eleganti e coinvolgenti. Questo venerdì, il locale si trasformerà in un palcoscenico esclusivo con la straordinaria performance di Mr. Hyde, capace di regalare emozioni con il suo repertorio musicale travolgente.

Oltre alla musica dal vivo, gli ospiti potranno deliziare il palato con le creazioni degli chef di Opera Cafè. Il bistrot propone un menù ricco di novità gourmet, accompagnato da una selezione di drink d’autore. Inoltre, la serata sarà arricchita dall’ampia offerta della cornetteria e caffetteria, da sempre marchio di qualità del locale.

L’evento è quasi sold out, quindi chi vuole assicurarsi un posto per la cena spettacolo, deve affrettarsi a prenotare. Basta chiamare il numero 0812139417 per riservare uno degli ultimi tavoli disponibili.