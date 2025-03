Un altro dramma sul lavoro nel Napoletano. Questa mattina, un operaio di 60 anni, Tommaso Altobelli, nato a Volla ma residente a Cercola, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, stava effettuando lavori per la sistemazione di un tubo dell’acqua commissionati dal condominio quando è caduto. Ha perso la vita finendo quindi giù da una tettoia mentre effettuava riparazioni idrauliche in un condominio di via Puccini, a Casalnuovo di Napoli.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando su una tettoia a circa sei metri di altezza quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. L’impatto è stato fatale e l’operaio è deceduto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della tenenza di Casalnuovo per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente.

Indagini in corso: verifiche su sicurezza e norme anti-infortunio

Le autorità stanno cercando di capire se fossero rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro e se l’operaio indossasse le adeguate protezioni. La magistratura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.