A Quarto, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti tempestivamente in seguito a un incendio che si è sviluppato in un appartamento di via Crocillo 47. L’incidente è stato probabilmente causato da un cortocircuito nell’impianto elettrico, che ha dato origine a un focolaio di fiamme nella veranda dell’abitazione situata al primo piano.

Nonostante la situazione di pericolo, la prontezza di un carabiniere e di un passante ha evitato il peggio. I due, entrati nell’abitazione, hanno soccorso il proprietario di casa, un uomo di 47 anni, invalido e non deambulante. L’intervento è stato determinante: il disabile è stato sollevato e portato in salvo, mettendo al sicuro la sua vita.

Subito dopo, il proprietario dell’appartamento è stato affidato alle cure dei medici del 118, che hanno prestato soccorso per una lieve intossicazione da fumi. Sia il brigadiere che la vittima sono stati trasferiti all’ospedale di Pozzuoli, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni: non sono in pericolo di vita.

L’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’edificio. Grazie alla rapidità dei soccorsi, la tragedia è stata evitata e la vita del 47enne salvata.