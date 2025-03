Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri nell’area a nord di Napoli per smantellare il traffico illecito di carburante e l’uso di carte clonate per il rifornimento illegale. L’ultima operazione è avvenuta nella notte, portando all’arresto di due persone.

Il blitz nella stazione di servizio

Due carabinieri fuori servizio, transitando in via San Francesco a Patria a Giugliano, hanno notato un uomo e una donna intenti a riempire alcune taniche di benzina all’interno della stazione di servizio IP. Insospettiti, hanno immediatamente allertato la centrale operativa, permettendo l’intervento dei colleghi della sezione radiomobile.

Arrestati due fratelli con carte carburante clonate

I due sospetti, fratello e sorella di 44 e 38 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono bloccati e perquisiti. Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato quattro carte carburante clonate, utilizzate per un rifornimento illecito dal valore complessivo di 1.000 euro.

Le taniche erano già riempite per un totale di 388 euro di benzina. I due fratelli sono stati arrestati e dovranno ora rispondere di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Attualmente, sono in attesa di giudizio.

Indagini in corso sul traffico di carburante illegale

Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno già effettuato diversi arresti per contrastare il fenomeno del rifornimento illecito con carte clonate. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e reti organizzate coinvolte nel traffico di carburante.