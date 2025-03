La Carta “Dedicata a Te” è una misura di sostegno economico destinata alle famiglie italiane in difficoltà, introdotta nel 2023. La Legge di Bilancio 2025 ha confermato il rifinanziamento di questa iniziativa, prevedendo una nuova ricarica per l’anno in corso. Tuttavia, al momento, non sono state comunicate date ufficiali per l’erogazione dei nuovi fondi.

Tempistiche previste per la ricarica 2025

Sebbene manchino comunicazioni ufficiali, basandosi sulle tempistiche degli anni precedenti, è possibile ipotizzare che la ricarica per il 2025 possa avvenire entro l’estate, probabilmente tra agosto e settembre. Nel 2024, ad esempio, la ricarica di 500 euro è stata erogata a settembre.

Procedura prevista per l’erogazione

La procedura per l’erogazione dei fondi dovrebbe seguire questi passaggi:

Pubblicazione del decreto attuativo 2025: Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste emetterà un decreto che definirà le modalità operative della misura.

Individuazione dei beneficiari: L’INPS fornirà ai Comuni l’elenco dei potenziali beneficiari, basandosi sui dati ISEE più recenti.

Formazione delle graduatorie: I Comuni stileranno le graduatorie in base alle risorse disponibili e ai criteri stabiliti.

Erogazione dei fondi: Saranno effettuate nuove ricariche sulle carte esistenti o distribuite nuove carte ai beneficiari individuati per il 2025.

Requisiti per l’accesso alla Carta “Dedicata a Te” 2025

In attesa delle disposizioni ufficiali per il 2025, possiamo riferirci ai requisiti del 2024. Lo scorso anno, il bonus era destinato alle famiglie con:

ISEE fino a 15.000 euro;

Nessun altro tipo di sostegno economico statale, come Reddito di Cittadinanza, Assegno di Inclusione o NASpI;

Priorità ai nuclei familiari con almeno tre componenti.

È importante notare che i beneficiari venivano individuati automaticamente tramite le liste fornite dall’INPS ai Comuni, senza necessità di presentare domanda. Tuttavia, per il 2025, i criteri potrebbero subire modifiche e la disponibilità delle risorse potrebbe variare.