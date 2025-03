A partire dal 2025, le famiglie con neonati potranno beneficiare di un nuovo incentivo economico: la Carta per i nuovi nati, un contributo da 1.000 euro destinato ai genitori con un ISEE fino a 40.000 euro. L’iniziativa, inserita nella Legge di Bilancio, mira a sostenere le spese iniziali legate alla nascita di un bambino e a fornire un aiuto concreto alle famiglie italiane.

Chi può richiedere la Carta per i nuovi nati?

Il bonus è destinato ai genitori di bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2025, purché il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro. Questo contributo si affianca ad altre misure di sostegno per la famiglia, come l’assegno unico e il bonus asilo nido.

Come ottenere il contributo?

Per accedere al beneficio, i genitori dovranno presentare domanda tramite il portale dell’INPS o rivolgendosi a un CAF. Sarà necessario:

Disporre di un ISEE in corso di validità entro il limite stabilito.

Fornire i documenti che attestano la nascita o l’adozione del bambino.

Indicare il conto corrente su cui ricevere il contributo.

Una volta verificati i requisiti, l’importo verrà accreditato direttamente ai beneficiari, riducendo i tempi di attesa per l’erogazione del sostegno economico.

Un aiuto concreto per le famiglie

Questa misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi a favore della natalità e del welfare familiare, con l’obiettivo di incentivare le nascite e alleggerire il carico economico dei nuovi genitori. Oltre alla Carta per i nuovi nati, il governo ha previsto anche un rafforzamento del bonus asilo nido e modifiche alle detrazioni fiscali per le famiglie con figli.