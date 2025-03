Lo storico Carnevale Strianese sta raggiungendo il suo clou, con un programma ricco di eventi e grande attesa. La manifestazione si concluderà domani con la tradizionale sfilata dei carri e una performance speciale dei Gemelli Diversi.

Quest’anno sfilano tre carri principali, ognuno con una coreografia unica:

Rione Arco: il tema è l’era dell’intelligenza artificiale (IA), un’interpretazione moderna e futuristica.

Rione Piazza: presenta una riflessione sulla velenosa bellezza, un tema intrigante e provocatorio.

Rione Troccole: porta in scena l’officina del Carnevale, un luogo simbolico di creatività con il tema “lavori in corso”.

In aggiunta, Hosteiano, la maschera ufficiale del Carnevale, si unirà alla sfilata, portando con sé il fascino della tradizione.

L’entusiasmo è alle stelle non solo tra i locali, ma anche tra i visitatori provenienti da fuori regione, attratti dalla vivacità e dalla storia di questa manifestazione.

In mattinata ci saranno momenti di intrattenimento per i bambini, per permettere anche ai più piccoli di vivere la magia del Carnevale. La serata culminerà alle 22:30 con l’esibizione dei Gemelli Diversi, uno dei momenti più attesi, prima che la manifestazione si concluda con le tradizionali premiazioni dei migliori carri.