Un’operazione congiunta tra la Polizia Locale e l’Asl Napoli 1 Centro ha portato alla scoperta di una macelleria abusiva nel cuore del Rione Vasto, precisamente in via Torino, a pochi passi dalla Stazione Centrale di piazza Garibaldi. L’attività, completamente priva di licenza, vendeva carne in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili e potenzialmente pericolose per la salute pubblica.

Le condizioni dell’attività illegale

Durante il blitz, gli agenti e gli ispettori hanno trovato numerosi pezzi di carne di maiale e bovino, privi di qualsiasi certificazione sanitaria. La carne, in evidente stato di avaria, era conservata in condizioni igieniche assolutamente precarie. Le interiora erano addirittura sistemate in secchi sporchi sul pavimento, mentre l’intero locale risultava sporco e fatiscente.

Il sequestro e la denuncia

Con l’intervento immediato degli agenti, l’attività è prontamente sequestrata e oltre 300 kg di carne sono distrutti. Il titolare della macelleria, un cittadino senegalese, è denunciato per esercizio abusivo di attività commerciale e per le condizioni igienico-sanitarie non conformi.

Le sanzioni

In seguito all’ispezione, sono state emesse multe per un totale di 12.250 euro, con 8.250 euro irrogate dalla Polizia Locale e 4.000 euro dalla Asl. L’operazione ha messo in evidenza l’importanza di monitorare costantemente il rispetto delle normative igieniche e sanitarie per tutelare la salute dei consumatori e prevenire il diffondersi di malattie.