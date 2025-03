Previsti due giorni di appuntamenti, il 7 e 8 marzo tra Salerno, Napoli e San Giuseppe Vesuviano per la presentazione del libro di Mons Domenico Sorrentino vescovo di Assisi dal titolo:

CARLO ACUTIS sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – originali non fotocopie.

A meno di due mesi dalla canonizzazione del Beato Carlo Acutis, arriva a Salerno, Napoli e San Giuseppe V. la presentazione del libro del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, “Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali non fotocopie”, edito da Edizioni Francescane italiane.

L’iniziativa è organizzata dalla Associazione Dies Artis Semper presieduta da Rosa Carillo Ambrosio.

Nel libro, che contiene un messaggio autografo di Papa Francesco, monsignor Sorrentino risponde a domande ricorrenti (tra cui: perché Carlo Acutis è sepolto ad Assisi nel Santuario della Spogliazione? Quale legame c’è tra il giovane milanese prossimamente santo e la città serafica?) e rivela dettagli inediti di alcuni momenti dalla morte fino alla traslazione al Santuario della Spogliazione e l’attuale venerazione del corpo che l’anno scorso ha portato circa 1 milione di visitatori. “Questo libro – dice il vescovo – presenta ai giovani, e non solo, questo straordinario ‘team’ composto da Francesco di Assisi e Carlo Acutis, che si è formato nello stesso luogo, a distanza di ottocento anni, e che sta cambiando il volto di Assisi”.

Il volume si chiude con un’appendice in cui si riporta la preghiera composta da monsignor Sorrentino per la canonizzazione di Carlo, preceduta dal Cantico di Frate Sole, al quale il libro fa ampio riferimento, anche in occasione dell’ottavo centenario della sua composizione che cade proprio quest’anno, che avvenne tra la chiesetta di San Damiano e il vescovado di Assisi, oggi diventato parte integrante del Santuario della Spogliazione.

Programma

SALERNO

Venerdì 7 marzo ore 14:30 – Università degli Studi di Fisciano Aula “Carmine Pecoraro” Edificio C1 – Campus di Fisciano.

Sorrentino inizierà questo tour di presentazione del libro dalla Università di Salerno in omaggio alle radici salernitane del beato e prossimo santo. La mamma Antonia Salzano è di Salerno ed il giovane millenials ha trascorso tutte le estati della sua vita tra Centola e Palinuro nel Cilento.

Sorrentino sarà accolto dal Magnifico Rettore dell’ateneo Vincenzo Loia, dal direttore del dipartimento di Studi Politici e Sociali Gennaro Iorio e dall’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno mons. Andrea Bellandi. Interverranno Osvaldo Iervolino docente della scuola secondaria, Serena Quarta professore associato Dipartimento Studi Politici e sociali, Armando Lamberti professore ordinario di Scienze Giuridiche.

NAPOLI

Alla città di Napoli dedicherà ben cinque appuntamenti che si svolgeranno:

Venerdì 7 marzo ore 17:30 Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo in via Marina. Ad accogliere l’autore ci sarà il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Seguiranno i saluti di Stefania Brancaccio segretaria nazionale UCID e Francesco Manca segretario regionale UCSI Campania, Carlo Caccavale presidente della Fondazione San Bonaventura. Don Doriano De Luca, vicedirettore della rivista Nuova Stagione, dialogherà con l’autore. Coordina il giornalista Franco Buononato.

Sabato 8 marzo – ore 10:00

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dove incontrerà i pazienti del UOC di ematologia diretto da Fabrizio Pane e la comunità della scuola di Medicina e Chirurgia federiciana. Sarà accolto dal Magnifico Rettore della Federico II Matteo Lorito; dal Direttore Generale dell’AUO Federico II Giuseppe Longo, Giovanni dell’Aversana Orabona vicepresidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’ateneo federiciano, Annamaria Colao direttore del Dipartimento Assistenziale di Endocrinologia Diabetologia Andrologia e Nutrizione e da Emma Montella della Direzione Sanitaria.

Questo incontro è stato fortemente voluto da mons. Sorrentino che desidera portare la sua vicinanza ai pazienti del suddetto reparto in quanto il giovane Carlo Acutis è stato anche lui affetto da una simile patologia. Un’analoga iniziativa si è tenuta lo scorso febbraio all’ospedale San Gerardo di Monza, nosocomio nel quale il giovane Acutis fu ricoverato.

Ore 11:45 – Fondazione San Giuseppe dei Nudi, via San Giuseppe dei Nudi 72. Saranno presenti il presidente Ugo de Flaviis e i confratelli tutti, nonché i Cavalieri dell’Ordine Costantiniani di San Giorgio. Interverrà lo storico dell’arte Almerinda Di Benedetto. Dopo la conferenza l’autore visiterà il percorso museale e la famosa “mazzarella di San Giuseppe” ivi custodita.

Ore 14:00 incontro riservato con il Cardinale Domenico Battaglia in episcopio.

Ore 16:00 Parrocchia Maria SS.ma del Buon Rimedio – Via don Pino Puglisi 45 e la Radio IBM-Scampia. Sarà accolto dal parroco e responsabile del decanato don Alessandro Gargiulo e dalla comunità tutta. È previsto anche un intervento alla Radio IBM – Scampia.

SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Venerdì 7 marzo

Ore 20:30 incontrerà la comunità del Centro Giovanile dei Giuseppini del Murialdo. Parteciperanno i giovani guidati dal parroco p. Rosario Avino e da p. Giuseppe D’Oria. In questo appuntamento mons. Domenico Sorrentino presenterà anche il progetto The Economy of Francesco tanto caro al Santo Padre.

Sabato 8 marzo

Ore 6:30 Santo Rosario – ore 7:00 Concelebrazione della Santa Messa con i parroci tutti di San Giuseppe Vesuviano. Durante questi due momenti liturgici, il prelato assisano consegnerà la reliquia di Carlo Acutis alla parrocchia e al paese tutto di San Giuseppe Vesuviano. Parteciperà il Sindaco Michle Sepe e varie autorità civili e militari. Questo evento si inserisce nel cammino giubilare del Santuario di San Giuseppe Vesuviano che è Chiesa Giubilare della Diocesi di Nola e si appresta tra pochi mesi ad essere elevata a Basilica.