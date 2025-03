Un pericoloso inseguimento è avvenuto nella notte di martedì a Napoli, quando i Carabinieri della Compagnia Poggioreale hanno tentato di fermare un autocarro Iveco Daily alla guida del quale si trovava un uomo. L’autista, invece di fermarsi all’alt intimato, ha accelerato, dando vita a un pericoloso inseguimento tra le vie cittadine. La corsa si è conclusa in via Don Agostino Cozzolino, quando il veicolo ha danneggiato diverse auto parcheggiate prima di fermarsi.

Arresto e Scoperta del Carburante Illegale

Il conducente, Diego Capuozzo, un 30enne di Ponticelli, ha tentato di fuggire a piedi, ma è prontamente bloccato dai carabinieri a viale Margherita. Durante le operazioni, i militari hanno scoperto che l’autocarro trasportava due cisterne contenenti complessivamente 2.000 litri di gasolio di provenienza illecita. Il carburante, secondo le indagini, sarebbe destinato a un canale di distribuzione non autorizzato.

Le Accuse e le Indagini in Corso

Capuozzo è arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Al momento sono in corso indagini da parte dei carabinieri per cercare di risalire alla provenienza del carburante e per identificare il canale di distribuzione illegale al quale il gasolio era destinato.