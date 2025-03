Pordenone, situata in Friuli Venezia Giulia, è stata ufficialmente proclamata Capitale Italiana della Cultura 2027. L’annuncio è stato dato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, il quale ha recepito la raccomandazione della Giuria di selezione. Di conseguenza, la città avrà l’opportunità di sviluppare e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Un riconoscimento prestigioso

La selezione è stata altamente competitiva. Infatti, Pordenone ha avuto la meglio su dieci città finaliste, tra cui:

Alberobello (Puglia)

Aliano (Basilicata)

Brindisi (Puglia)

Gallipoli (Puglia)

La Spezia (Liguria)

Pompei (Campania)

Reggio Calabria (Calabria)

Sant’Andrea di Conza (Campania)

Savona (Liguria)

Di conseguenza, la città vincitrice riceverà un contributo di un milione di euro, destinato all’attuazione del programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Inoltre, il titolo sarà ufficialmente conferito dal Consiglio dei Ministri con una delibera, su proposta del ministro della Cultura.

Un percorso di crescita per la città

Negli ultimi anni, il titolo di Capitale Italiana della Cultura ha rappresentato un’importante occasione di sviluppo per le città vincitrici. Per questo motivo, Pordenone avrà la possibilità di beneficiare di nuove opportunità economiche e turistiche.