Questa mattina si è svolta a Napoli una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Michele di Bari. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine, tra cui il Questore di Napoli, il Comandante provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e la Polizia Metropolitana. Presenti anche i sindaci dei comuni flegrei di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

Focus sulla viabilità in caso di emergenza

Il tema centrale della riunione è stato la gestione delle vie di fuga nell’area dei Campi Flegrei, un territorio ad alto rischio bradisismico. Il Prefetto ha evidenziato l’urgenza di predisporre misure adeguate, considerando il grande volume di traffico, soprattutto nel periodo estivo, e il possibile panico della popolazione in caso di scosse telluriche.

Un piano condiviso per la sicurezza

Per affrontare la problematica, il Prefetto ha disposto la convocazione di una riunione tecnica, coordinata dalla Polizia Stradale, con la partecipazione dei sindaci interessati, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Regionale. L’obiettivo è individuare un percorso condiviso per garantire che le vie di fuga siano facilmente accessibili in caso di emergenza.

Bradisismo e sicurezza: una priorità per l’area flegrea

L’attenzione delle istituzioni sul fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei è sempre più alta. La necessità di un piano efficace di evacuazione è fondamentale per la sicurezza della popolazione, soprattutto alla luce dell’intensa attività sismica registrata negli ultimi mesi.